Android 11 aangekondigd: dit zijn de belangrijkste verbeteringen en nieuwe functies

Google heeft onverwacht een nieuwe versie van Android aangekondigd. Met Android 11 wil Google nog betere privacy-opties inbouwen en is het donkere thema van een belangrijke toevoeging voorzien.

Android 11

Vrij onverwacht heeft Google Android 11 aangekondigd, de opvolger van Android 10. Met de lancering van Android 11 zijn er een aantal nieuwe functies die geprobeerd kunnen worden. Google laat weten dat Android 11 beschikt over een verbeterd dark theme. De donkere modus werd met Android 10 geïntroduceerd, maar kan niet op zelfgekozen tijdstippen ingeschakeld worden. Het is óf aan, óf uit. Met Android 11 krijg je de mogelijkheid om hem op basis van zonsopkomst en zonsondergang het thema in te schakelen. Ook kunnen gebruikers zelf tijden voor het in- en uitschakelen kiezen.

Nieuwe functies

Andere nieuwe functies zien we ook terug bij Android 11. De nieuwe Android-versie kan zien of je beschikt over een bundel met onbeperkt internet. Op die manier kan er bijvoorbeeld hogere kwaliteit video aangeboden worden. Ook kan het systeem controleren hoe snel de verbinding is. Verder krijgt Android 11 ondersteuning voor bepaalde type schermen zoals zogenoemde pin-hole of waterfall-screens. Ontwikkelaars kunnen hier hun apps voor aanpassen met behulp van API’s.

Notificaties

Android 11 zal ook de manier van het voeren van conversaties verbeteren. Via de notificatiebalk kunnen gebruikers in één klik gesprekken terugvinden die nu bezig zijn in favoriete apps. De Bubbles zijn ook verbeterd, waarbij je tijdens het multitasken berichten-apps kunt gebruiken. Bij het beantwoorden van een bericht via een notificatie kan voortaan niet alleen tekst (via copy+paste) geplakt worden, maar ook direct een afbeelding. Overigens zal Android 11 geen ‘onbelangrijke’ notificaties meer tonen tijdens het filmen.

Privacy

We zagen met Android 10 al de nieuwe feature waarbij Android aanbiedt of een app standaard of eenmalig toegang mag hebben tot de locatie, die opties worden verder uitgebreid. Met Android 11 krijgen gebruikers de mogelijkheid om eenmalig toestemming te geven voor toegang bijvoorbeeld de microfoon of camera. Achter de schermen heeft Google nog een groot aantal beveiligingsaanpassingen gedaan om het platform nog veiliger te maken. Interessant is de optie dat in Android 11 ook ondersteuning wordt aangeboden voor het (veilig) bewaren en ophalen van identificatiedocumenten, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart; volgens de ISO 18013-5 specificatie.

Developer Preview

Als eerst zal de nieuwe versie getest worden met Developer Preview-versies. Deze zullen als eerst beschikbaar komen voor de Pixel 2, 3, 3a, 3 XL en 4-serie. Developer Previews zijn alpha’s/beta’s waarbij er nog bugs en fouten in kunnen zitten. Echter kun je wel al van een groot aantal nieuwe functies gebruik maken. De preview wordt afgeraden voor dagelijks gebruik. In het najaar zal de definitieve versie van Android 11 uitgebracht worden. Dat duurt nog wel een tijdje.

Overigens hebben we ook bij de eerdere Developer Preview-versies gezien dat in de definitieve versie niet alle nieuwe functies te vinden zijn. Desondanks kijken we uit naar het nieuws dat Android 11 te bieden heeft. Mochten er nog nieuwe verbeteringen opduiken in Android 11, dan zullen we dit artikel bijwerken met de nieuwe informatie.