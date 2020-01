Google’s Nearby Sharing te zien in nieuwe video

Google werkt aan een alternatief voor Apple AirDrop, waarmee je razendsnel bestanden kunt uitwisselen. De functie is nu te zien in een nieuwe video.

Nearby Sharing in video

Er is een video verschenen van een functie die we vermoedelijk in Android 11 terug gaan zien; Nearby Sharing. Al eerder gingen er berichten over deze functie rond, waarbij we ook wat beelden zagen. Nu worden deze beelden uitgebreid met video’s. Google werkt al een tijdje aan het eigen alternatief voor Apple AirDrop waarbij je bestanden kunt uitwisselen met andere Apple-apparaten in je omgeving.

De collega’s van XDA zijn aan de slag gegaan met de code van de applicatie en hebben hierdoor de functie voor een groot deel werkend gekregen. De dienst maakt gebruik van WiFi en Bluetooth voor de verbinding en van Google’s locatieservices. De werking van Nearby Sharing is hieronder te zien. Mogelijk volgt de officiële presentatie tijdens Google I/O in mei.



Mishaal Rahman van XDA laat weten dat hij met Nearby Sharing een 3,5GB groot bestand in 2 minuten en 4 seconden heeft gedeeld. Het ging hierbij over een verbinding tussen de Pixel 4 en een Pixel 2 XL.