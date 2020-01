Google I/O 2020 op 12 mei: aankondiging Pixel 4a?

Google heeft de nieuwe data bekend gemaakt waarop de ontwikkelaarsconferentie gehouden zal worden. Van 12 tot en met 14 mei kunnen we nieuws van Google verwachten.

Google I/O 2020

Ook dit jaar zal Google weer een eigen ontwikkelaarsconferentie houden. Google I/O zal beginnen op 12 mei 2020. Dat is tevens de belangrijkste dag. We krijgen dan mogelijk meer nieuws over nieuwe producten en diensten, en mogelijk ook een glimp van Android 11. Vorig jaar presenteerde Google er de Pixel 3a-serie.

De verwachting is dat Google dit jaar de nieuwe Pixel 4a gaat aankondigen daar. Het moet een meer betaalbare variant zijn op de Pixel 4-smartphones die eind vorig jaar werden gepresenteerd. Een andere verwachting die er is, is dat Google nieuwe Nest-apparaten laat zien. Ook verschillende verbeteringen en nieuwe functies in apps zullen aan bod komen, zo weten we van eerdere edities.

DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte van het nieuws rondom Google. Waar hoop jij het meest op?