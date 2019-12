Android 11 krijgt waarschijnlijk functie voor plannen van donkere modus

Er zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe feature in Android 11. De nieuwe versie van Android zal voorzien worden van een mogelijkheid om de donkere modus automatisch in te plannen.

Inplannen van donkere modus

Met de komst van Android 10 heeft Google een functie toegevoegd waarmee gebruikers de donkere modus kunnen inschakelen. Toch is het erg jammer dat je niet in kunt stellen dat het donkere thema op bepaalde tijden automatisch uit- en ingeschakeld wordt. Maar een deze missende feature lijkt nu gewerkt te worden.

In de Issue Tracker van Android is de aanwijzing terug te vinden. Hierbij wordt gesproken over ‘Planning Night Mode on Android Q Final Release’, waarbij de toevoeging staat ‘The issue reported here has been fixed and it will become available in a future Android release’. Het lijkt er hierdoor op dat we deze functie terug kunnen gaan zien in Android 11, welke volgend jaar verwacht wordt.

In een beta-versie werd door Google al een automatische switcher getest, waarmee snel de donkere modus geactiveerd kon worden. Er kon echter geen oplossing gevonden worden voor enkele problemen die dit opleverde. Volgens Google moeten bij het overschakelen naar een ander thema apps opnieuw ‘ingetekend worden’. Hierbij kan het gebeuren dat de scrolpositie of ingevoerde tekst vergeten wordt. Hopelijk heeft Google dit probleem nu aangepakt.

Hoewel Android zelf deze functie niet aanbiedt, heeft Samsung hier wel een oplossing voor gevonden. De nachtstand kan op verschillende Samsung Galaxy-apparaten al vanaf Android 9 Pie ingeschakeld worden.