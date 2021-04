Android 12: nog een hoop nieuwe functies ontdekt – dit zijn ze

Google lijkt te werken aan nog meer nieuwe functies voor Android 12. De ontdekkingen die zijn gedaan, laten zien dat we meerdere nieuwe functies kunnen verwachten van Google.

Android 12 vol nieuwe functies

Bij iedere Android-versie zien we ook direct een reeks nieuwe functionaliteit. In een eerder artikel hadden we het al over de nieuwe functies in Android 12, en nu lijkt die lijst nog verder aangevuld te kunnen worden. De collega’s van XDA zijn gestuit op een reeks nieuwe functies die we terug gaan zien in Android 12.

In vergelijking met vorige edities wordt er een betere variant van scrollende screenshots toegevoegd aan Android 12. Een tool laat je nu precies zien welke delen je wilt vastleggen, zonder dat je hiervoor zelf voor naar beneden hoeft te scrollen. Verder is er een verbetering voor App Pairs. Hiermee kun je twee applicaties tegelijkertijd openen middels een snelkoppeling. De positie van de apps kun je in Android 12 snel veranderen door op de lijn in het midden te tikken.

Google werkt ook aan een nieuwe optie die de Google Assistent opent als de aan-uit knop ingedrukt wordt. Bij verschillende fabrikanten is deze optie er al. Verder zien we voor tablets de verbetering dat er twee panelen getoond kunnen worden op het startscherm. Android 12 krijgt ook ondersteuning voor de nieuwste emoji’s en is de widgetkiezer voorzien van een zoekbalk waarmee je snel je favoriete widget terug kunt vinden.

Android 12 krijgt verder wat vernoemingen, zo wordt WiFi voortaan ‘Internet’ genoemd. Er is ook een nieuw volumepaneel geïntroduceerd, zijn er nieuwe animaties en overgangen en automatische opstartschermen, dat het gevoel van sneller openen van apps moet versterken. Verder zijn er permissie-instellingen toegevoegd voor het klembord en krijgen ook de privacy-instellingen permissies aanpassingen zoals bij de toestemming voor je locatie.

Op dit moment zijn de verbeteringen en nieuwe functies gevonden in een testversie van Android 12. De definitieve versie zal later dit jaar pas volgen. We verwachten tijdens Google I/O, in mei dit jaar, dat Google alle definitieve nieuwe features zal presenteren.