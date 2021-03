Android 12 Developer Preview 2 vrijgegeven: dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe versie vrijgegeven van een testversie van Android 12. Het gaat om Developer Preview 12 waarbij een aantal verbeteringen en nieuwe functies zijn doorgevoerd.

Android 12: Developer Preview

We zijn aangekomen in de periode waarin we de tweede ontwikkelaarsversie van Android 12 kunnen verwachten, en dat is nu ook gebeurd. In april zal de laatste volgen, waarna in de maanden erna beta-versies voor het bredere publiek beschikbaar zullen komen. In een eerder artikel hebben we al de nieuwe features in Android 12 op een rijtje gezet.

In Developer Preview 12 krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid dat bepaalde inhoud niet bedekt kan worden door een overlay, zoals een extra scherm. Daarbij zijn er verschillende verbeteringen voor Picture-in-Picture. Het moet meer naadloos werken, heeft een verbeterde bediening met tikken en de inhoud kan dynamisch worden aangepast. Je kunt hem ook meer naar buiten het scherm verplaatsen, zodat je hem later nog een keer tevoorschijn kunt halen.

Google geeft de nieuwe versie ook meer beveiligingsopties voor het vergrendelscherm. Een fijne verbetering is er verder voor degenen die in het bezit zijn van een fitness-tracker. Android 12 laat deze producten ‘communiceren’ met de smartphone, waardoor het aangesloten kan blijven en ‘wakker blijft’, zonder dat je straks bijvoorbeeld notificaties mist omdat je telefoon de fitnesstracker in de slaapstand zet.

Android 12 Developer Preview 2 brengt ook een nieuwe ‘widget-picker’. Deze is kleiner qua grootte en toont alles overzichtelijk. Van iedere app kun je vervolgens het venster uitklappen met de beschikbare widgets. Google heeft verder gewerkt aan een meer opgeruimdere versie van het donkere thema.