Android 12: een compleet overzicht met alle nieuwe features en ontwerpen

Donderdag was daar ineens de eerste vrijlating van een testversie van Android 12. Google liet zelf al het één en ander los over de nieuwe functies, maar er is nog veel meer nieuws.

Android 12 vol nieuwe functies

Google heeft afgelopen week de eerste Developer Preview uitgebracht van Android 12. Dit is een ontwikkelaarsversie die niet bedoeld is voor het brede publiek. In de komende maanden zal er verder uitgebouwd en getest gaan worden, en zullen we na de zomer de definitieve versie van Android 12 terug gaan zien.

In Android 12 zullen we weer een hoop nieuwe features gaan zien. Zoals gezegd waren er een paar al aangekondigd door Google, maar met dank aan de testversie, zien we nu nog veel meer nieuwe functies. We lichten ze uit in dit artikel.

Nieuwe interface

In Developer Preview 1 zijn de nieuwe designwijzigingen die gepland staan voor Android 12, standaard verborgen. Toch hebben de collega’s van XDA het menu tevoorschijn weten te toveren. Zo zien we precies welke wijzigingen Google aan het voorbereiden is.

Allereerst vallen wijzigingen op in het meldingenscherm. Hierbij is de transparante achtergrond verleden tijd en is deze één vaste kleur, die past bij het systeemthema. De helderheidsbalk voor het bepalen van de schermhelderheid is een stuk groter en ook zien we veranderingen bij de snelle instellingen. Uitgeklapt staan deze voortaan in een rij van drie, terwijl bovenin meer plek is. Hierbij is het nog wel mogelijk dat fabrikanten eigen keuzes maken in hun interface.

Bij het vergrendelscherm is er een nieuwe uitstraling voor de klok en wordt ook het Always On Display bijgewerkt met verbeteringen. Duidelijk is dat deze dingen nog getest worden, dus het kan zomaar zijn dat Google nog veel verandert aan de mogelijkheden en de vormgeving.

Een andere verandering is dat je in Android 12 in kunt stellen welke applicaties gebruik mogen maken van de mediabediening in de notificatiebalk. Tot nu toe zie je gewoon de toepassing die muziek afspeelt, en moet je het daarmee doen. Met Android 12 kun je dus instellen dat je bijvoorbeeld Spotify en YouTube wilt laten tonen als mediabediening, maar YouTube Music niet bijvoorbeeld.

Een video die zich afspeelt in Picture-in-Picture (dus als drijvend venster) kun je voortaan op een andere manier vergroten en verkleinen. Hiervoor kun je de pinch-to-zoom methode voortaan gebruiken.

Screenshots

Op het gebied van het maken van screenshots is er het één en ander verbeterd. Na het maken van een schermafbeelding krijg je meer mogelijkheden. Niet langer meer alleen een penseel, markeerstift en handmatig bijsnijden, maar meer opties. Het moet allemaal wat sneller werken en laat je ook tekst toevoegen, net als emoji-stickers en een gum-tool, zo meldt Android Police.

Ook zal de weergave van dat een screenshot gemaakt is wat aangepast worden, waarbij de melding direct weggeveegd kan worden. Overigens zal dit ook nog per fabrikant verschillen. Android 12 beschikt ook over het maken van lange screenshots, iets wat we al veel langer terugzagen bij toestellen van verschillende fabrikanten.

Nieuwe features

Android 12 biedt de mogelijkheid om de One-Hand Mode te activeren. Dit maakt het bedienen van een (grote) smartphone met één hand een stuk gemakkelijker. We zagen het in de afgelopen jaren al terug bij verschillende fabrikanten, nu dus ook bij Google zelf.

Tevens kun je, bij het gebruik van gestures, met één veegbeweging terug uit volledig scherm. Voorheen moest je hiervoor eerst nog een keer tikken, om de navigatie te openen. In screenshots zien we verder dat het donkere thema niet langer meer donkerzwart is, maar meer zeer donkerblauw. Het is niet bekend of Google nog een donker AMOLED-thema toevoegt. In den beginne was het donkere thema ervoor om batterij te besparen. Bij AMOLED-schermen worden bij zwart namelijk de pixels uitgezet.

Als we afgaan op de nu bekende informatie, dan wordt het verder mogelijk om de punch-hole, waarin de front-camera is te vinden, te verbergen. Andere verbeteringen zijn er ook; zo kun je vijf keer achter elkaar op de power-button drukken voor de SOS-modus in noodsituaties. Er kan dan direct een noodoproep gestart worden. Met een druk op de knop kun je verder een melding snoozen.

Over meldingen is nog meer te melden. In de Developer Preview 1 zit een optie waarbij het systeem zelf kan beslissen of bij een melding van een bepaalde app een geluid of trilling uitgestuurd moet worden. Bijvoorbeeld omdat dat een melding is die voor jou belangrijk kan zijn. Hiervoor zal Android 12 gebruik maken van machine learning. Het is mogelijk om hierbij onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke notificaties, zo laten de collega’s van 9to5Google weten.

Instellingen

Het venster met instellingen lijkt niet veranderd te zijn, al zien we bij de Developer Preview een blauwe kleur terug. Het lijkt ons stug dat Google die wijziging breed doorvoert in Android 12, het ziet er namelijk nogal nep uit. Daarbij lijken de instellingenvensters op die van Samsung uit One UI. Eerder koos OnePlus met OxygenOS 11 al voor eenzelfde uitstraling. De zogenaamde toggle voor een geactiveerde setting is ook vernieuwd onder Android 12 en geeft nu een extra bevestiging (vinkje) dat een functie ingeschakeld is.

Screenshots via Android Police en XDA

Zoals verwacht biedt Android 12 ook de mogelijkheid om snel WiFi-wachtwoorden te delen met iemand anders. Dit kan via Nearby Share. Hierbij kun je een WiFi-netwerk delen via het Nearby Share deelvenster. Ook kan een WiFi-wachtwoord net als voorheen gedeeld worden via een QR-code. Tevens is er een optie om de intensiteit van het blauwe licht te filteren, waardoor het scherm prettiger afleesbaar is in situaties met weinig licht. Via snelle instellingen is het ook mogelijk om direct de camera en microfoon voor alle apps te blokkeren.

De collega’s van 9to5Google en Android Authority hebben onderstaande video’s gemaakt met de nieuwe functies die in Android 12 terug te vinden zijn.



Note

We willen benadrukken dat deze wijzigingen en vernieuwingen op dit moment in Developer Preview 1 zijn gevonden. Dit betekent niet dat de nieuwe opties ook daadwerkelijk allemaal naar de stabiele versie van Android 12 komen. Bij eerdere ontwikkelversies van Android-versies werden ook bij de definitieve versie functies geschrapt. Naar welke functie kijk jij het meest uit?