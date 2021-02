Android 12 Snow Cone: Material NEXT-ontwerp en vele verbeteringen op komst

Android 12 staat voor de deur, de aankondiging ervan zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende weken plaatsvinden. Nadat we eerder al screenshots te zien kregen, is het nu tijd voor nog meer beelden en informatie!

Android 12 Snow Cone

Allereerst is er nieuws over de naam. Volgens de collega’s van XDA krijgt ook Android 12 weer een zoete naam mee. Waar we eerder Android-versies te zien kregen als Donut, Lollipop, Ice Cream Sandwich, Lollipop en Nougat, zal Android 12 Snow Cone als naam meekrijgen. In Nederland is deze lekkernij minder bekend. Het is een gekleurde bal van waterijs welke op smaak gebracht wordt met siroop. Overigens is het goed om te weten dat sinds Android 10 er geen zoete naam meer genoemd wordt door Google. De naam ‘Snow Cone’ zal dus alleen intern gebruikt worden.

Nieuwe functies

Bij een nieuwe Android-versie horen ook nieuwe functies. Een eerste blik op de wijzigingen zagen we vorige week in de Android 12 screenshots, en nu is er nog meer nieuws te melden. Naast de thema-aanpassingen worden er ook veranderingen doorgevoerd in het vergrendelscherm. Andere verbeteringen die klaar staan zijn bedoeld voor Snelle instellingen (de balk met quick settings). Ook zou Google voor Android 12 werken aan dynamische splash-schermen en een abstract Material NEXT-design dat verder gaat dan het huidige Material Theme. Echter zijn hier helaas -nog- geen screenshots van beschikbaar.

Het Always-on-display voor de Pixel-toestellen zal ook vernieuwd worden, al is onbekend welke wijzigingen er precies doorgevoerd worden. Bij het nieuwe vergrendelscherm verwachten we verschillende nieuwe opties. Denk aan het aanpassen van de klokstijl en de positie hiervan. Informatie met gegevens van de eigenaar (indien ingesteld) verplaatst zich naar de onderkant van het scherm. Ook deze verbeteringen lijken zich voornamelijk op de Pixel-devices toe te spitsen. Verschillende fabrikanten geven gebruikers al de mogelijkheid om stijlen aan te passen.

Bediening

Het patroonvergrendelingsscherm zou volgens de informatie ook een opfrissing krijgen, maar hoe dat eruit komt te zien blijft onduidelijk op dit moment. De bediening voor slimme apparaten in huis zou onder verschillende omstandigheden ook beschikbaar moeten komen in het vergrendelscherm, zo blijkt uit de aanwijzingen. Zoals gezegd gaat er ook wat veranderen bij de snelle instellingen. Er zou mogelijk een dikkere helderheidsschuifregelaar komen, meer witruimte en een meldingsscherm met twee kolommen.

De one-hand modus zagen we bijvoorbeeld al bij de Huawei P10

Android 12 zal verder de mogelijkheid krijgen om een One-Hand mode te gebruiken. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om het toestel makkelijker met één hand te bedienen. Het is een functie die we sinds jaar en dag al terugzien bij verschillende fabrikanten zoals Huawei en Samsung. Het picture-in-picture scherm met bijvoorbeeld een video die als overlay over een andere app getoond kan worden, wordt ook verbeterd. Middels het knijpen van vingers of dubbeltikken moet deze gemakkelijker te bedienen zijn, en het moet instellingen die de vorige keer zijn gebruikt, onthouden. Er staat ook verbeteringen gepland voor de chatbubbels die in Android 11 werden geïntroduceerd. Hierbij zou Android 12 meer gebruik maken van animaties. Verder moeten de bubbels meer gepersonaliseerd kunnen worden door bijvoorbeeld de grootte aan te passen.

Automatische rotatie

Een andere verbetering die klaarstaat heeft te maken met automatisch roteren. We weten allemaal hoe vervelend het is als het scherm van je toestel draait, terwijl je dat niet wilt. Hiervoor worden sensoren in je smartphone gebruikt. Velen zetten de automatische rotatie uit en maken bijvoorbeeld gebruik van de suggestieknop die aanraadt om het scherm te laten draaien. Android 12 moet hier slimmer mee omgaan. Volgens berichten zou Android de camera kunnen gebruiken om te kijken naar de positie van het hoofd, voordat de oriëntatie van het scherm aangepast wordt. Google zou ook werken aan een nieuwe Game Manager Client-service die op de achtergrond actief is. Het moet game-gerelateerde functies beheren. Er kunnen bijvoorbeeld basisinstellingen beheerd worden zoals de helderheid, autorotatie en niet storen. OnePlus, Samsung en verschillende andere fabrikanten hebben al zo’n dergelijke functie.

Mensen met een visuele handicap zullen blij zijn met Android 12. Als de berichten kloppen, komt er een functie in de quick settings, die de helderheid moet verminderen. Oorspronkelijk was tijdens de ontwikkeling van de functie de naam ‘Reduce bright colors’, waarbij heldere kleuren gereduceerd worden.

De komst

Het is nog niet duidelijk wanneer Google Android 12 officieel zal vrijgeven. We verwachten in de komende weken de eerste details van Google te horen, waarbij in mei (mogelijk tijdens Google I/O) nog meer losgelaten wordt. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!