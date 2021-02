‘Google wil Android 12 voorzien van een uitgebreid themasysteem’

Volop instellingen voor thema’s. Het lijkt erop dat we die functie kunnen verwachten in Android 12. De nieuwe Android-versie moet in het teken staan van nog meer personalisatiemogelijkheden.

Themasysteem in Android 12

Als we afgaan op de nieuwste geruchten, dan kunnen we meer personalisatiemogelijkheden verwachten in Android 12. Met Android 10 werd een speciale donkere modus gepresenteerd om de vermoeidheid van de ogen tegen te gaan, en omdat het erg prettig bruikbaar is, met Android 12 gaan we een andere functie zien. Volgens de collega’s van 9to5Google kunnen we een themasysteem verwachten in de nieuwste Android-versie. Hiermee kun je de primaire en accentkleuren in een app aanpassen, maar ook in het Android-systeem zelf.

De collega’s van de website hebben een tweetal mock-ups laten maken, die een indruk geven van hoe de functie er mogelijk uit komt te zien. Die kun je boven deze alinea terugzien. Het lijkt erop dat het per toestelmerk en zelfs model kan verschillen uit welke kleuren je kunt kiezen. Smartphonefabrikanten kunnen eigen kleurenschema’s meegeven, het is volgens de bron niet mogelijk om bijvoorbeeld schema’s uit de Google Play Store te downloaden.

Ontwikkelaars van apps kunnen aangeven dat ook apps aangepast worden in de gekozen kleuren. Nu al hebben bijvoorbeeld ontwikkelaars al de mogelijkheid om de systeeminstelling in Android 10 uit te lezen voor het (automatische) donkere thema. Tevens moeten de themakleuren in Android 12 automatisch aangepast kunnen worden aan de huidige achtergrond. Als je de achtergrond aanpast, moet deze ook automatisch de kleuren kunnen aanpassen, zo stelt de bron.

We verwachten dus de eerste tekenen in Android 12, al is het nog altijd goed mogelijk dat Google kiest om een andere weg in te slaan. Niet zelden worden in Developer Preview-versies functies toegevoegd, die vervolgens de definitieve versie van Android niet halen.