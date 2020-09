Android 12 wordt nog meer open: meer alternatieven Play Store

Google heeft bekend gemaakt dat het een belangrijke verandering door gaat voeren in Android 12, welke volgend jaar verwacht wordt. Het wordt makkelijker gemaakt om content uit app-stores van derden te downloaden.

Meer app-stores in Android 12

We wachten met smart op Android 11 waarmee fabrikanten druk in de weer zijn, maar de eerste berichten over Android 12 zijn al opgedoken. Het gaat hierbij om nieuws van Google zelf, die meer informatie geeft over Android 12. De nieuwe Android-versie zal over verschillende verbeteringen en aanpassingen beschikken, waarbij de eerste nu bekend is.

Android 12 moet het voor gebruikers makkelijker maken om content te downloaden uit andere app-stores. Deze stap wordt vermoedelijk genomen omdat vorige maand Fortnite uit de Play Store werd gehaald. Epic Games is het niet eens met de commissie die Google (en Apple) vangen voor aankopen die gebruikers doen.

Er worden nu al toestellen geleverd met een eigen app-store. Dit zien we bijvoorbeeld met de Samsung Galaxy Store en Huawei AppGallery. Android 12 maakt de weg vrij voor nog meer appwinkels. Uiteindelijk moeten gebruikers meer te kiezen krijgen uit welke appwinkel zij hun apps willen downloaden. We verwachten wel dat Google hierbij de privacy en beveiliging in acht zal nemen, zodat malafide appwinkels niet officieel terecht komen op Android.

Google geeft hierover de volgende reactie;