Google teast een nieuw bètaprogramma van Android; is het Android 12.1?

Google heeft Android 12 officieel vrijgegeven en de eerste toestellen worden nu voorzien van de update. Een soort van opvolger staat toch al in de spreekwoordelijke startblokken. Nu komen we nog meer te weten over Android 12.1.

Android 12.1 bèta start dit jaar

Deze maand is het de maand van Android 12. De officiële aankondiging was eerder deze maand en sinds deze week worden de eerste (Pixel-) toestellen bijgewerkt met de update naar Android 12. Toch lijkt het erop dat Google niet stilzit met de de ontwikkeling van Android. Google heeft in een subreddit laten weten dat er nog dit jaar een nieuwe bèta uitgebracht zal worden van Android 12.

We vermoeden dat het hier gaat om Android 12.1, waarover eerder al geruchten binnen kwamen rollen. Deze nieuwe bèta wordt vanaf december uitgerold, zo laat Google weten. Gebruikers die hun Pixel ingeschreven houden bij het bètaprogramma, krijgen deze update automatisch binnen in december. Er wordt niet aangegeven welke onderdelen specifiek getest gaan worden, en wat de nieuwe functies zullen zijn in Android 12.1. Volgens de eerder verschenen geruchten zou Android 12.1 in ieder geval verbeterde ondersteuning en functies bieden voor vouwbare smartphones.