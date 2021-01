‘Android 12 krijgt een functie die Samsung-telefoons al jaren hebben; app-pairs’

Uit nieuwe informatie blijkt dat Google werkt aan verschillende nieuwe features voor Android 12. Een functie die we al langer kennen van Samsung, genaamd app-pairs, maakt het multitasken prettiger, en zal naar verwachting ook in Android 12 te vinden zijn.

App-pairs in Android 12

Dit jaar zullen we kennis gaan maken met Android 12, dit terwijl Android 11 nog door veel fabrikanten uitgerold moet worden. Voor het zover is moeten we het doen met geruchten die binnenkomen over de nieuwe versie van Android. Als de berichten kloppen, dan kunnen we bij het gebruik van multitasking de functie ‘app-pairs’ verwachten.

Wat kun je precies met app-pairs? Het is eigenlijk heel simpel. Met deze functie kun je op een nog snellere manier multitasken. Apps die je vaak tegelijkertijd open wilt hebben staan, kun je middels deze functie aan elkaar ‘koppelen’. Met een druk op de knop kun je in het scherm van de multitasking kiezen voor deze optie waarna direct de twee gekozen apps geopend worden in het scherm. Je hoeft dus niet steeds handmatig de twee apps te selecteren. Middels een balk onderin zou het mogelijk moeten zijn om snel de twee apps van plek te wisselen.

Opvallend, onder andere Samsung biedt deze optie sinds jaar en dag al aan op haar Galaxy-apparaten. Nu lijkt ook Google dus onder de indruk van de nieuwe functionaliteit. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde bron gaan we app-pair terug zien in Android 12. De foto in het artikel is een mock-up en laat volgens 9to5Google toont hoe de functie er mogelijk uit zal komen te zien.