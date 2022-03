Android 12L aangekondigd: speciaal voor tablets en foldables

Google heeft eerder al Android 12L gepresenteerd, nu is het de officiële release van Android 12L. Deze Android-versie is geschikt voor vouwbare smartphones en tablets.

Android 12L

In oktober kregen we van Google voor het eerst wat te horen over Android 12L. Het begon met een paar bètaversies, nu is de definitieve versie van deze aangepaste Android-versie beschikbaar gesteld. Android 12L is geoptimaliseerd voor apparaten met grotere schermen zoals vouwbare smartphones/foldables en tablets. Zo zijn er speciale kolommen voor meldingen en snelle tegels.

Verder is het scherm met instellingen in tweeën gedeeld, waarbij de aanvullende acties rechts van het scherm te vinden. Nieuw in Android 12L is ook de taakbalk die onderin beeld is te vinden Hiermee kun je direct naar een app navigeren door op het icoontje te tikken, en je kunt sneller multitasken. Je kunt het icoontje ook naar een andere kant van het scherm slepen, om zo een app in gesplitste modus te openen.

Google zegt dat het Android 12L vanaf ‘later dit jaar’ uitrolt voor onder andere Samsung, Lenovo en Microsoft. Een specifiek tijdstip wordt niet gedeeld op dit moment door Google.