Android 13 krijgt verbeterde zaklamp – functie die Samsung al jarenlang biedt

Google heeft vorige maand de eerste Developer Preview vrijgegeven van Android 13. We zagen verschillende nieuwe functies die hun opwachting zullen maken in de nieuwe versie. Nu komen er berichten binnen over een andere nieuwe functie, die te maken heeft met de zaklamp.

Android 13 met zaklamp-verbetering

Samsung biedt al lange tijd de mogelijkheid aan om de intensiteit van de zaklamp aan te passen, nu krijgt Android 13 die ondersteuning ook eindelijk. Dit wordt duidelijk uit nieuwe berichten die zijn opgedoken. In de code van de nieuwe Android-versie zijn verschillende aanwijzingen gevonden die de verbetering onthullen. De verbetering heeft betrekking op de zaklamp-functie. Waar Android al wel ondersteuning heeft voor het in- en uitschakelen van de LED-flitser om te dienen als zaklamp, is het aanpassen van de helderheid hiervan niet mogelijk.

Dat gaat met Android 13 veranderen. Aanwijzingen laten zien dat het mogelijk wordt om de helderheid van de zaklamp aan te passen. De hoeveelheid licht die aangepast kan worden, is mede afhankelijk van de hardware. Fabrikanten en app-ontwikkelaars moeten de functionaliteit nog wel toepassen in hun toestellen, maar met Android 13 moet het dus mogelijk worden dit aan te passen. Het is een functie die Samsung en Apple bijvoorbeeld al langere tijd aanbieden. Bij Samsung ziet het eruit zoals in bovenstaande screenshot.