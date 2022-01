Android 13 krijgt snelle QR-scanner en nieuwe kiezer voor verbonden apparaten

Nadat we eerder al verschillende aanwijzingen kregen voor Android 13, is het nu tijd voor een nieuw nieuwtje over Android 13. Het nieuws gaat over een gewijzigde interface voor bepaalde taken en een snelle QR-codescanner.

Nieuwe functies voor Android 13

Fabrikanten zijn net goed en wel begonnen met het uitrollen van Android 12, maar de berichten over de opvolger, Android 13, komen inmiddels ook binnen. De collega’s van Android Police schrijven over twee nieuwe functies die in de nieuwe Android-versie hun debuut moeten maken. Eerder doken al enkele nieuwe features in Android 13 op. Eén van de nieuwe functies is een QR-codescanner die snel gestart moet kunnen worden. Dit wordt duidelijk uit de screenshot die is gemaakt. Vanaf het vergrendelscherm moet direct de QR-codescanner gestart kunnen worden. Hoe de functie precies gaat werken, wordt niet helemaal duidelijk.

Een andere nieuwe functie die we tegen gaan komen in Android 13, heeft te maken met de weergave van verbonden apparaten. Denk aan earbuds, een headset, hoofdtelefoon, Bluetooth speaker of ander apparaat. De zogenaamde apparaatkiezer krijgt een aantal tweaks waarbij het design aangepast wordt. Hieronder zie je een foto van de huidige weergave in Android 12 en rechts de nieuwe weergave in Android 13. Het is goed mogelijk dat Google in de komende maanden nog dingen hierin aanpast.