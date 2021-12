Android 13: eerste grote lek een feit – notificaties en taal per app instellen

Android 13 is nog even weg van ons, Android 12L wordt immers getest. Echter is nu de eerste informatie opgedoken over de nieuwe Android-versie. Wat gaat Android 13 ons bieden?

Eerste berichten over Android 13

Eind dit jaar werd Android 12 officieel vrijgegeven en daar zullen de eerste fabrikanten mee aan de slag gaan. Android 12L is een speciaal aangepaste versie van Android, voornamelijk voor foldables. Deze versie wordt inmiddels getest door Google en partners, en nu is het tijd voor de eerste berichten over Android 13. Dankzij collega’s van XDA komen we nu de eerste details te weten.

Google zal Android 13 voorzien van een optie waarmee de gebruiker per app in kan stellen, in welke taal deze geopend moet worden. Deze kan dan afwijken met de standaard ingestelde taal op de telefoon. Wil je bijvoorbeeld de browser instellen in het Spaans, de Facebook-app in het Zweeds en je telefoon in het Nederlands, dan moet dat mogelijk zijn in Android 13.

Op het gebied van notificaties worden ook de nodige veranderingen doorgevoerd. Net als dat je nu al voor apps vergaande permissies aan kan passen, moet dat ook mogelijk worden voor notificaties. Zo kunnen bepaalde type notificaties makkelijker aangepast worden, zodat je bijvoorbeeld geen meldingen krijgt van advertenties, in-app aanbiedingen en andere niet boeiende meldingen. Ook technisch gezien zal Google wat aanpassingen doen. Eén van deze aanpassing is het aanpassen van de weergavegrootte van de klok op het vergrendelscherm. Al kan dat laatste per fabrikant verschillen.

Android 13 zal pas begin volgend jaar aangekondigd worden. In de komende maanden zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen.