Google kondigt ‘Android 12L’ aan: dit doet de nieuwe versie

Weer een nieuwe Android-versie? Google heeft Android 12L aangekondigd, een variant op het eerder vrijgegeven Android 12. De nieuwe versie biedt een aantal optimalisaties voor een bepaalde groep toestellen, maar wat kun je er precies mee?

Android 12L

Android 12L, dat de naam van de nieuwste Android-versie. Toch kent het eigenlijk geen grote aanpassingen in vergelijking met het bekende Android 12. Android 12L is speciaal geoptimaliseerd voor vouwbare toestellen, tablets en apparaten met Chrome OS. Google heeft de eerste Developer Preview-versie voor ontwikkelaars nu vrijgegeven. Volgens Google is er vraag naar een geoptimaliseerde Android-versie. Het aantal tabletactiveringen groeide op jaarbasis met 20 procent. Het aandeel foldables steeg 265 procent, Chrome OS steeg met 92 procent op jaarbasis.

Android 12L beschikt over verschillende API’s en tools die het ontwikkelen voor apparaten met grotere schermen makkelijker moet maken. Google geeft aan dat de gebruikersinterface op grote schermen is verfijnd voor meldingen, snelle instellingen, vergrendelscherm, het startscherm, het algehele overzicht en op meer gebieden. Tevens kan er bij grotere schermen gewerkt worden met een lay-out van twee kolommen en ook worden systeem-apps geoptimaliseerd.

Dankzij Android 12L moet ook multitasking krachtiger en intuïtiever gemaakt worden. Er is een nieuwe taakbalk waarbij je direct kunt overschakelen naar je favoriete app. Ook bij het gebruik van gesplitst scherm moet alles net wat beter verlopen.

Het doel van Google is om Android 12L begin volgend jaar uit te brengen. Volgens Google op tij voor de volgende golf aan tablets en opvouwbare toestellen met Android 12. Er wordt al samengewerkt met grote partners. In de komende tijd zullen meer testversies verschijnen. Achtergrondinformatie heeft Google hier op een rijtje gezet.