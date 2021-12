Android 12 Go aangekondigd: nieuwe Android-versie voor goedkope smartphones

Android 12 krijgt een speciale versie voor de toestellen met minder krachtige hardware. Het is Android 12 Go en daarover komen we nu meer te weten.

Android 12 Go

Bij eerdere Android-versies zagen we ook een speciale versie voor goedkope toestellen. Dit zijn toestellen met minder krachtige hardware. Volgend jaar zullen ook de eerste toestellen aangekondigd worden met Android 12 Go. De nieuwe functies die we kennen uit Android 12, kunnen we ook tegenkomen in de Go-edition. Enkele features zijn niet meegenomen, maar de belangrijkste nieuwe mogelijkheden dus wel.

Volgens Google moet Android 12 Go ervoor zorgen dat apps sneller opgestart worden, in vergelijking met eerdere versies. Als apps langere tijd niet gebruikt worden, kunnen ze in slaapstand gezet worden. Hierbij worden rechten ontnomen en wordt de cache automatisch geleegd, waardoor er weer meer opslagruimte beschikbaar komt.

Andere slimme nieuwe functies die zijn toegevoegd, zijn bijvoorbeeld de slimme snelle vertaling. Artikelen of content kunnen met een druk op de knop vertaald worden. Apps kunnen ook gedeeld worden met anderen. Verder heb je met Android 12 Go sneller toegang tot de gastmodus, zijn er nieuwe privacy- en beveiligingsfuncties met het privacy dashboard en zijn er verschillende verbeteringen voor verbeteringen in het langere batterijduur.