Android 11 Go Edition aangekondigd: dit is er nieuw in aangepaste versie

Van de week hadden we al de aankondiging van Android 11. Nu is ook de Android 11 Go Edition aangekondigd; een aangepaste versie voor toestellen met minder krachtige hardware.

Android 11 Go Edition

Van de week was daar de Android 11 aankondiging. Nu is er ook goed nieuws voor toestellen met minder krachtige hardware. Voor deze toestellen is er de Android 11 Go Edition. Van voorgaande Android-versies was er ook al een dergelijke aangepaste versie.

Sneller

Volgens Google moeten apps met deze versie 20 procent sneller geopend worden dan met Android 10 Go Edition. Door app-gegevens vooraf op te halen wordt dit mogelijk gemaakt. Hierdoor ziet een koude start eruit als een warme start. Het multitasken moet dus soepeler verlopen. Het gespreksgedeelte dat we zagen bij Android 11, is ook in de Go-editie te vinden. Notificaties uit berichten-apps worden hiermee gebundeld.

Privacy

Net als andere Android-toestellen heeft ook Android 11 Go Edition dezelfde privacy-opties te bieden. Machtigingen kunnen ingetrokken worden als een app langere tijd niet is gebruikt. Tevens kun je een permissie ook eenmalig toestaan of voor allen intrekken.

Google heeft Android 11 Go Edition ook ondersteuning gegeven voor gestures, waarbij je kunt vegen om te navigeren. Denk aan het teruggaan van een stap, het schakelen tussen apps of andere gebaren. Google benadrukt ook de aanwezigheid van de Safe Folder in Google Files voor het beschermen van je bestanden met een pincode.

Android 11 Go Edition wordt beschikbaar gesteld voor toestellen met maximaal 2GB RAM-geheugen. Dit is dus meer dan bij voorgaande edities. De uitbreiding moet ervoor zorgen dat de goedkopere smartphones nog prettiger werken. Daarbij geeft Google aan dat de toestellen ook geleverd worden met maximaal 900MB gratis opslagruimte, zodat je nog meer ruimte hebt voor je bestanden.

Het is nu nog niet bekend welke toestellen bijgewerkt worden met de update naar Android 11 Go Edition. Deze verwachten we in ieder geval op de Nokia 1.3.