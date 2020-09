Android 11 wordt vanaf nu uitgerold: alle details en nieuwe functies

Google heeft het startschot gegeven voor de uitrol van de nieuwste Android-versie; Android 11. Inmiddels is de tijd van de testversies voorbij en zoals je mag verwachten zijn er tal van nieuwe functies in ’11’ te vinden.

Android 11 wordt uitgerold

Eindelijk is het zover; na maanden van previews en beta’s is de defintieve versie van Android 11 af. De opvolger van Android 10 zal als eerst uitgerold worden naar de verschillende Pixel-toestellen.

Fabrikanten kunnen nu ook aan de slag met het uitrollen van de nieuwe Android-versie, al zal dit nog iets langer duren. Wel zijn verschillende fabrikanten, zoals OnePlus, Xiaomi en Oppo al in een vergevorderd stadium met testversies. Ben je benieuwd naar wanneer jouw toestel de update krijgt, bekijk dan ons Android 11 update overzicht.

Nieuwe functies

Maar wat heeft Android 11 nou precies te bieden? We zien in ieder geval een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Die zetten we voor je nog een keer op een rij;

Verbeterde notificaties: Google verbetert de weergave van notificaties. Gesprekken die gevoerd worden via de verschillende berichten-apps, worden voortaan op een andere manier getoond. Zo worden ze meer gescheiden van je andere notificaties.

Google verbetert de weergave van notificaties. Gesprekken die gevoerd worden via de verschillende berichten-apps, worden voortaan op een andere manier getoond. Zo worden ze meer gescheiden van je andere notificaties. Bubbels: Misschien wel de belangrijkste nieuwe functie in Android 11 zijn de Bubbels. Deze zaten al in een testversie van Android 10, maar zijn nu klaar voor het grote publiek. Ze zijn te vergelijken met de Chat heads van Facebook. Een bubbel leid je direct naar een chatgesprek. Apps moeten hiervoor wel ondersteuning bieden tot de apps.

Misschien wel de belangrijkste nieuwe functie in Android 11 zijn de Bubbels. Deze zaten al in een testversie van Android 10, maar zijn nu klaar voor het grote publiek. Ze zijn te vergelijken met de Chat heads van Facebook. Een bubbel leid je direct naar een chatgesprek. Apps moeten hiervoor wel ondersteuning bieden tot de apps. Schermopname: Google biedt nu ondersteuning voor schermopname. Hiermee kun je een video maken van wat er op je scherm gebeurt, inclusief het geluid van de microfoon en/of het apparaat. Je kunt deze functie direct gebruiken vanuit de snelle instellingen.

Google biedt nu ondersteuning voor schermopname. Hiermee kun je een video maken van wat er op je scherm gebeurt, inclusief het geluid van de microfoon en/of het apparaat. Je kunt deze functie direct gebruiken vanuit de snelle instellingen. Slimme bediening: Het nieuwe bedieningsscherm geeft je snel toegang tot het bedienen van de slimme apparaten in huis. Denk aan de verwarming, verlichting, beveiligingscamera’s of andere gadgets.

Het nieuwe bedieningsscherm geeft je snel toegang tot het bedienen van de slimme apparaten in huis. Denk aan de verwarming, verlichting, beveiligingscamera’s of andere gadgets. Mediabediening in snelle instellingen: In het notificatievenster vind je ook een nieuwe mediabediening. Hier kun je ook direct schakelen tussen het apparaat waar de audio op afgespeeld moet worden.

In het notificatievenster vind je ook een nieuwe mediabediening. Hier kun je ook direct schakelen tussen het apparaat waar de audio op afgespeeld moet worden. Eenmalige machtigingen: De privacy-instellingen zijn ook verbeterd. Gebruikers kunnen een app eenmalig een machtiging geven, bijvoorbeeld tot de camera, locatie of de microfoon. Machtigingen kunnen ook automatisch gereset worden als je een app een tijd niet gebruikt hebt.

De privacy-instellingen zijn ook verbeterd. Gebruikers kunnen een app eenmalig een machtiging geven, bijvoorbeeld tot de camera, locatie of de microfoon. Machtigingen kunnen ook automatisch gereset worden als je een app een tijd niet gebruikt hebt. Google Play-systeemupdates: Daarnaast kunnen er snel en meer updates uitgerold worden middels Google Play updates, zonder dat een systeemupdate nodig is.

Daarnaast kunnen er snel en meer updates uitgerold worden middels Google Play updates, zonder dat een systeemupdate nodig is. Nog meer verbeteringen: In Android 11 vinden we nog meer verbeteringen, die bijvoorbeeld te maken hebben met Android Auto, welke je met een ondersteunend apparaat in je auto draadloos kunt koppelen aan je smartphone. Ook zijn er verbeteringen voor de zakelijke tools en zijn er nog tal van verbeteringen op de achtergrond doorgevoerd.

Google rolt dus vanaf nu de update naar Android 11 uit voor de verschillende Pixel-devices. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Uiteraard houden we je op de hoogte als voor een smartphone de update naar Android 11 beschikbaar is. Onderstaande video’s zijn door Google uitgebracht en geven je nog meer informatie over de nieuwe features.