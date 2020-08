Android 11 Beta 3 verschenen: nieuwe emoji en Easter Egg met katten

De definitieve versie van Android 11 komst steeds dichterbij. Google heeft nu Beta 3 vrijgegeven waarbij we een aantal verbeteringen zien. Eén van de verbeteringen zijn de vernieuwde emoji’s.

Android 11 Beta 3

In de herfst moet de definitieve versie van Android 11 beschikbaar komen, zo maakte Google eerder bekend. Tussen de tijd van lancering en uitrol brengt Google verschillende testversies uit, te beginnen met de Developer Preview, gevolgd door de meer stabielere Beta’s. Nu is de laatste Beta verschenen van Android 11 en kan de nieuwe versie zich klaarmaken voor de definitieve versie.

Easter Egg

Google heeft net als in iedere Android-versie een Easter Egg verwerkt. Dit is een grappige toevoeging aan het besturingssysteem. Door een in de systeeminstellingen een aantal keer op ‘Android-versie 11’ te tikken, verschijnteen soort van volumetoets. Deze draai je helemaal naar boven, waarna er een kattenemoji verschijnt.

Vervolgens ga je naar het ‘slimme bedieningspaneel’ waar je je slimme apparaten kunt beheren en dergelijke. Daar kun je katten verzamelen en zie je ‘Cat Controls’. Je moet verschillende bedieningselementen toevoegen; de voerbak, waterbak en een speeltje voor de kat. Deze kun je vervolgens gebruiken voor het verzorgen van je digitale kat.

Emoji

Google heeft Android 11 ook nog van wat enkele andere verbeteringen voorzien, welke vrij klein van aard zijn. Groter is echter de verandering in emoji. Nadat in 2016 het ‘Blob-design’ de deur werd gewezen, is het nu tijd voor wat andere veranderingen.

Hieronder zie je links de huidige emoji, rechts de nieuwe emoji.

Uitrol

De Android 11 Beta komt als eerst beschikbaar voor de verschillende Pixel-smartphones. Dit kwartaal, meer richting het eind van Q3 kunnen we de definitieve versie van Android 11 verwachten.