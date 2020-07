Android 11 heeft stiekem toch een lekkernij-naam

Met de komst van Android 10 werd afscheid genomen van een lekkernij als versienummer. Echter blijkt Android 11 toch een naam te hebben gekregen, ondanks dat Google hiermee gestopt is.

Android 11 zoete versnapering

Al sinds het begin van Android hebben de versienummers een toevoeging met de naam van een lekkernij. Voorbeelden zijn Android 1.6 Donut, Android 4.4 KitKat, Android 6.0 Marhsmallow, 7.0 Nougat, 8.0 Oreo en tot slot Android 9.0 Pie. Met Android 10 heeft Google besloten te stoppen met het toevoegen van een naam, en enkel het cijfer te gebruiken.

De vice-president van Android, Dave Burke, heeft nu een leuk nieuwtje over Android 11 gedeeld. Android 11 heeft namelijk wel degelijk een zoete versnapering als naam gekregen. De laatste versie van Android staat ook bekend als Android Red Velvet Cake.

Deze naam zul je overigens nergens tegen gaan komen. Volgens Burke wordt deze naam intern op de werkvloer gebruikt en heet de nieuwste Android-versie publiekelijk gewoon Android 11. Overigens was voor Android 10 ook een bijnaam verzonnen; dit was Quince Tart.

De kans dat Google de zoete namen opnieuw toe gaat voegen aan Android is erg klein. Maar het is toch leuk om te zien dat Google deze traditie (in ieder geval binnen haar eigen muren) behouden heeft gelaten.