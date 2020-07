Android 11 Beta 2 uitgebracht: dit is er nieuw

Google heeft de tweede beta uitgebracht van Android 11. Dit betekent dat er nog één beta-versie zal verschijnen, en het dan tijd is voor de definitieve versie. Nu dus eerst Beta 2.

Android 11 Beta 2

Er is een nieuwe betaversie uitgebracht van Android 11. Hierbij heeft Google een aantal verbeteringen doorgevoerd die nu getest kunnen worden. Het is de op één na laatste betaversie die van Android 11 wordt uitgebracht. Er zal nog één beta uitgebracht worden, waarna in het derde kwartaal de definitieve versie zal verschijnen van Android 11.

Nieuw in deze beta is dat het mogelijk is om de audio van het apparaat op te nemen tijdens het opnemen van het scherm. Dit hoeft dus niet langer meer de audio te zijn die opgenomen wordt met de microfoon. Je kunt de audiobron wel zelf aanpassen, waarbij je ook kunt kiezen voor een combinatie van microfoon en apparaat-audio. Daarnaast is het deelmenu verbeterd met een pin-functie waarmee je je favoriete app vooraan kunt zetten. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd in de app-switcher voor multitasking en de bubbels.

Verder lijkt Google vooral verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd te hebben zodat Beta 2 nog wat lekkerder werkt. De nieuwe versie voor Android 11 komt is beschikbaar voor de Pixel 2-, 3- en 4-serie. Aan het begin van het derde kwartaal moet Android 11 Beta 3 verschijnen.