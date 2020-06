Android 11 krijgt handige Prullenbak-functie: zo werkt het

Wanneer je nu een foto of bestand verwijderd, ben je er doorgaans direct van verlost. Dat gaat in Android 11 veranderen, waar we een prullenbak-functie terugvinden.

Prullenbak in Android 11

De nieuwste versie van Android beschikt over verschillende nieuwe functies. Eén daarvan is de prullenbak. Het is een functie die stilletjes is toegevoegd aan Android 11. Foto’s en andere bestanden kun je hiermee niet meer per ongeluk verwijderen.

We kennen de Prullenbak al uit besturingssystemen voor de computer, zoals Mac en Windows. Android lijkt dit nu dus ook te krijgen. Apps die deze feature uit Android 11 ondersteunen kun je dus in plaats van te verwijderen ook eerst ‘weggooien’. Iets wat je in de prullenbak gooit, blijft dertig dagen in de prullenmand bewaard. Wel is het verborgen van je apparaat.

Niet alleen werkt het dus voor apps, maar ook voor je mediabestanden zoals foto’s. Sommige fabrikanten zoals OnePlus en Huawei hebben in de galerij-app al een vergelijkbare functie, maar nu zal deze deel uitmaken van Android 11.