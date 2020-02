Android 11: ondersteuning langere screenshots en nieuwe interface

Eindelijk lijkt Android een functie ingebakken te krijgen die erg goed van pas kan komen. Met Android 11 voegt Google een functie toe waarmee je langere screenshots kunt maken.

Langere screenshots in Android 11

Verschillende fabrikanten bieden al een optie aan om langere screenshots te maken, maar nu lijkt Google er ook eindelijk werk van te maken. Huawei en Samsung bieden al veel langer de optie aan om langere schermafbeeldingen te maken. Wanneer je nu op veel andere toestellen een screenshot maakt, dan krijg je niet de optie om deze langer te maken.

Google heeft in de eerste Developer Preview van Android 11 een functie toegevoegd, waarmee je in Android zelf ook langere screenshots kunt maken. We zien niet alleen de nieuwe functie, maar ook de nieuwe interface bij het maken van een screenshot. Kleine kanttekening; op dit moment werkt het maken van langere screenshots nog niet in de Preview-versie van Android 11, maar zogenoemde scrolling-screenshots zouden later wel moeten werken.

Nu nog hopen dat Google de langere screenshots ook in de definitieve versie van Android gaat ondersteunen. Niet alle functies uit de testversies worden toegevoegd aan de definitieve versie. Echter werd eerder al bekend dat het toegevoegd zou worden aan de lijst van functies in Android R.