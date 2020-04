Android 11: Google verplicht naadloze updates voor smartphones

Google treft nieuwe maatregelen rondom het updaten van apparaten welke draaien op Android. Fabrikanten moeten met de komst van Android 11 naadloze updates aanbieden.

Naadloze updates vanaf Android 11

Google wil de naadloze updates introduceren met de komst van Android 11. Rond de tijd van Android 7.0 Nougat werd de functionaliteit al aangekondigd, maar nog altijd wordt dit niet door iedereen toegepast. Wanneer je nu bij veel toestellen een update binnenhaalt voor je toestel, wordt de update gedownload, het toestel opnieuw opgestart en vervolgens duurt het nog een tijd. In die tussentijd wordt namelijk een updatescherm getoond en kan de telefoon niet gebruikt worden. Dit proces duurt enige tijd, afhankelijk ook van de grootte van de update.

Volgens XDA gaat dit met nieuwe toestellen veranderen. Fabrikanten worden dan verplicht om toestellen naadloos te updaten. Met naadloze updates wordt een Android-apparaat als het ware gesplitst in twee partities. Op beiden staat het Android OS. Op de ene partitie wordt de update zoals een security-patch gedownload en geïnstalleerd, terwijl de andere partitie in stand blijft.

Deze manier van werken heeft meerdere voordelen. Mocht er een fout in de update zitten, dan wordt je telefoon niet gelijk onbruikbaar, omdat beide partities over het Android-besturingssysteem beschikken. Een ander voordeel is dat de telefoon gewoon gebruikt kan worden tijdens het updaten. Het opnieuw opstarten na een ‘seamless update’ neemt nu veel minder tijd in beslag.

Overigens wil Google, zo melden de berichten, deze naadloze updates verplichten voor toestellen die vanuit de fabriek met Android 11 geleverd worden. Op dit moment wordt dus geen enkel toestel dat nu uitgebracht is, gedwongen om naadloze updates aan te bieden.