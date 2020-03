Android 11 Developer Preview 2 uitgebracht door Google: dit is er nieuw

Google is druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Android-versie. Voor de definitieve versie verschijnt, worden eerst testversies uitgebracht door Google. Nu is Android 11 Developer Preview 2 vrijgegeven.

Android 11 – Developer Preview 2

De tweede testversie van Android 11 is door Google uitgebracht. Gebruikers krijgen hiermee een versie voorgeschoteld die wat meer stabieler moet zijn, en waar enkele bugs uit gehaald zijn. Precies een maand geleden werd Android 11 aangekondigd.

In het hierboven gelinkte artikel lees je alles over de nieuwe functies in Android 11. Denk aan de verbeteringen in Bluetooth, waarbij bepaalde verbindingen actief blijven als de vliegtuigmodus geactiveerd wordt. Daarbij zijn de notificaties verbeterd met Bubbels en zijn er meer privacy-opties.

Google zou gewerkt hebben een stabiliteitsverbeteringen, verbeteringen in het accuverbruik en prestaties en nog een aantal achter-de-schermen-dingen. Ook zijn verschillende bugs uit Developer Preview 1 opgelost. Voor de Pixel 4 is een optie toegevoegd aan de gezichtsherkenning om bij face unlock verplicht te stellen dat ogen geopend moeten zijn voor het ontgrendelen. Daarbij is de historie van notificaties te bekijken.

Changelog

De changelog van Google spreekt over de volgende verbeteringen:

5G state detection for apps

Hinge angle detection for foldables, zoals bij de Galaxy Z Flip

Call screening improvements, with STIR/SHAKEN verification

Better variable refresh rate support

“Resume on reboot” update feature to allow apps to run after OTAs are installed

More privacy tweaks, including camera and microphone permission changes and more scoped storage improvements

Neural Networks API improvements

Zoals bij elke Developer Preview wordt deze variant van de test-app alleen aangeraden voor ontwikkelaars en niet om deze te flashen op een toestel dat je dagelijks gebruikt. Dit omdat ze verre van stabiel zijn en er dus nog het één en ander aan fouten in kunnen zitten.

De Developer Preview is er alleen voor verschillende Pixel-devices. In april volgt de laatste Developer Preview van Android 11. In mei zal gestart worden met het verspreiden van de eerste beta-versie. In Q3 2020 zou volgens de huidige planning de definitieve versie van Android 11 af moeten zijn.