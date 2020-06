Android Go: wat is het en moet je een Android Go-smartphone kopen?

Android Go is een speciale lichtere versie van Android bedoeld voor de goedkoopste smartphones. Dan moet je denken aan toestellen onder €100 met 2GB werkgeheugen of minder, die dankzij Android Go vooral sneller moeten werken. Samen met SmartphoneMan Dominick zoeken we uit of dat de moeite waard is.

Android Go: sneller en lichter

Het idee achter Android Go is eigenlijk heel simpel: niet-essentiële functies zijn gestript zodat het besturingssysteem lichter is dan de volledige versie van Android. Op die manier kunnen Android Go-toestellen sneller werken dan ze met een volle Android-installatie zouden doen. Volgens Google starten apps tot 15 procent sneller op door Android Go en bespaart het systeem gemiddeld 270MB werkgeheugen. Je kunt dus ondanks het beperkte werkgeheugen van Android Go-smartphones toch een beetje multitasken.

Het is voor fabrikanten niet mogelijk om hun eigen schil mee te geven aan Android Go-smartphones; ook dat bespaart ruimte. Bovendien kunnen smartphones daardoor potentieel sneller geüpdatet worden, hoewel de verantwoordelijkheid daarvoor nog steeds bij de fabrikant ligt. Het beleid daarin lijkt niet te verschillen van andere Android-smartphones van dezelfde fabrikanten: Nokia doet het goed maar dat geldt voor alle toestellen van het merk. Andere Android Go-smartphones van bijvoorbeeld Xiaomi of Alcatel lijken niet erg goed ondersteund te worden.

Op papier brengt Android Go dus een paar mooie voordelen. In de praktijk blijkt echter vooral ook dat Android Go geen wondermiddel is, zo schrijft SmartphoneMan Dominick. De Nokia 1.3 die we voor deze test gebruikten heeft niet bijzonder goede hardware: een Snapdragon 215 quadcore-chipset en 1GB werkgeheugen. Het toestel zou met een volledige Android-installatie ongetwijfeld nog trager zijn geweest, maar ook met Android Go werkt de smartphone niet bepaald vlot.

Kleine beperkingen

Om de snelheidwinst te behalen is Android Go op een aantal vlakken beperkt. Je kunt bijvoorbeeld geen gebruik maken van widgets op het homescreen en er is een minder uitgebreid notificatiecentrum. Daarnaast heeft Google de instellingen die je kunt doen flink beperkt. Niet alle Android-apps zijn compatibel met Android Go-smartphones, maar de meeste wel.

Erg veel last heb je in de praktijk niet van de beperkingen die Android Go biedt. Het zijn vooral zaken die je in een smartphone van minder dan €100 toch niet echt zult gebruiken, misschien met uitzondering van de widgets op het homescreen. Ook daar is echter goed zonder te leven.

Google heeft voor bekende Google-apps een aantal alternatieven meegeleverd. Zo vinden we niet de standaard Google Maps-app, maar Google Maps Go. Dit is een wat meer uitgeklede versie en is gelijk aan de mobiele website van Google Maps. Voor het navigeren stuurt de app je door naar Navigatie Go, eveneens onderdeel van Google Maps. Je kunt de normale versie van Google Maps wel downloaden uit de Play Store, al vraagt deze wel meer van de smartphone.

Ook Gmail Go is een aangepaste versie van Gmail, al zijn er geen grote verschillen. Het is er alleen niet mee mogelijk om om mailtjes te plannen en taken aan te maken. De basis voor het mailen is wel hetzelfde.

Hardware is belangrijk

Android Go is een mooi stuk software, maar dat is maar één deel van het verhaal. Bij het maken van een goede keuze voor een goedkope smartphone, is de hardware eigenlijk het belangrijkste. Op dit moment zijn er drie recente Android Go-smartphones in Nederland uitgekomen: de Nokia 1.3, de Alcatel 1B 2020 en de LG K20. Die Alcatel kost maar €80 en je kunt voor dat geld niet echt smartphones met betere hardware krijgen. Android Go zorgt er dus voor dat de 1B 2020 waarschijnlijk een van de snellere smartphones in die prijsklasse is.

De Nokia 1.3 en LG K20 kosten allebei €100 en voor dat bedrag wordt het wat ingewikkelder. Op dit moment kun je bijvoorbeeld ook de Motorola Moto E6s en Alcatel 1SE kopen voor hetzelfde geld. Die hebben veel betere hardware: een octa-core processor en 2GB en zelfs 3GB werkgeheugen. Android Go kan dat verschil niet overbruggen.

Conclusie: is Android Go de moeite waard?

Het concept van Android Go is prima, de beperkingen zijn te overzien en er is zeker een snelheidswinst. Hoe groot die precies is, is lastig te zeggen. Maar alle kleine beetjes helpen bij goedkope smartphone. Heb je de keuze tussen twee vergelijkbare smartphones, waarvan één met Android Go en één zonder? Dan is het Android Go-toestel zeker aan te raden.

Tegelijk moeten we ook concluderen dat Android Go geen wondermiddel is. Een trage smartphone is en blijft traag, ook met Android Go.



Door SmartphoneMan Dominick