‘Google gaat bepaalde toestellen verplichten voor gebruik Android Go’

Met de komst van Android 11 gaan er een aantal zaken veranderen. Er komen niet alleen nieuwe functies. Google wil duidelijkere eisen stellen aan het gebruik, en zal sommige toestellen verplichten Android Go te gebruiken.

Android Go soms verplicht

Android Go is de aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige specificaties. Het zijn toestellen die laaggeprijsd zijn en toch een smartphone-ervaring bieden. Met de komst van de Android 11 wil Google echter wat regels hanteren, zodat de beste Android 11-ervaring geboden kan worden.

Google is van plan om Android Go verplicht te stellen op toestellen met een RAM-geheugen van 2GB of minder. Tot nu toe waren fabrikanten vrij in de keuze om hun toestellen wel of niet van Android Go te voorzien. De regel gaat vanaf het vierde kwartaal ook gelden voor toestellen die nog met Android 10 worden uitgebracht. Tevens mogen toestellen met 512MB of minder ook niet meer met Google-services geleverd worden. Vermoedelijk kan Google de kwaliteit van Android hiermee niet garanderen.

Er is een uitzondering; toestellen die al zijn uitgebracht ontlopen deze eis. Voorheen was het zo dat toestellen met 1GB RAM het best op Android Go konden draaien. Deze eis is dus verhoogd naar 2GB RAM. Officieel heeft Google hierover nog niks bevestigd, maar de informatie komt uit een doorgaans goed geïnformeerde bron.

