Nokia C2 met Android Go en verwisselbare accu aangekondigd

HMD Global zal eind deze week nieuws naar buiten brengen, maar nu al kunnen we het doen met één aankondiging. Hier is de nieuwe Nokia C2.

Nokia C2 aangekondigd

Er is een nieuwe instapper gepresenteerd door HMD Global. De smartphone waar het om gaat is de Nokia C2, welke tevens de opvolger is van de eerder verschenen Nokia C1. Het is een echte basic-smartphone, gezien de specificaties. Dit verklaart ook waarom de telefoon voorzien is van Android Go. Dit is een aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware.

Er is een 5,7 inch HD+ beeldscherm, 1GB aan werkgeheugen, Unisoc quad-core processor en 16GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 64GB. De smartphone heeft zowel voor als achter een 5 megapixel camera, er is dual-sim, een fysieke Google Assistent-knop, Android 9 Pie Go Edition en een 2800 mAh accu. Deze accu is overigens verwisselbaar.

Er is geen informatie nog over de beschikbaarheid en de prijzen, maar de prijs zal naar onze verwachting onder de honderd euro liggen. Mogelijk komen meer details naar buiten tijdens de persconferentie op 19 maart.