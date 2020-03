Nokia 5.3 foto’s en specificaties opgedoken; waar is de 5.2?

HMD Global zou tijdens een persconferentie in Barcelona nieuwe toestellen laten zien. Echter werd de beurs dit jaar afgelast. Binnenkort wordt een nieuwe persconferentie verwacht, en nu krijgen we aanwijzingen voor het bestaan van de Nokia 5.3.

Nokia 5.3 in aantocht

Het lijkt erop dat HMD Global binnenkort op haar persconferentie de Nokia 5.3 wil laten zien. Op het internet is een foto opgedoken waarin de Nokia 5.3 te zien zou zijn. Een interessante ontwikkeling, want waar opvolgers verschenen voor de 6.1 en 7.1, verscheen er nog altijd geen 5.2. Die komt er ook niet, zo lijkt het. Het toestel dat we hier zien zou doorgaan onder de naam Nokia 5.3.

We zien de bekende cirkelvormige cameramodule die we ook zagen bij de Nokia 6.2 en Nokia 7.2. Deze zal volgens de bron voorzien zijn van vier camera’s (16MP + 5MP + 8MP + 8MP) en een LED-flitser in het midden. Door de plaatsing van de LED-flitser weten we dat dit niet de 6.2 of 7.2 is. Onder de cameramodule is een vingerafdrukscanner te vinden.

Volgens de huidige informatie krijgt de telefoon een Snapdragon 660/665 processor, 6GB RAM en 64GB opslagruimte. Daarbij zou de telefoon ook beschikbaar komen met 3/4GB werkgeheugen, maar ook met 64GB opslagruimte. Verder is er een 8MP front-camera, 4000 mAh accu en een prijs van rond de 180 dollar voor de versie met 6GB RAM-geheugen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom het toestel niet gewoon de naam Nokia 5.2 meekrijgt. Echter is in het verleden al vaker wat raars gebeurd met de toestelnamen van Nokia. Zo verscheen er nooit een Nokia 4 of 4.1, maar direct de Nokia 4.2.

Op 19 maart is de aankondiging van Nokia. Dan horen we waarschijnlijk alles over de nieuwe smartphone(s) voor 2020 van het bedrijf. Nokia zou verder nog de Nokia 1.3, Nokia 400 feature-phone, Nokia C2 en vernieuwde Nokia 5310 XpressMusic aankondigen. De Nokia 5.3 komt in de kleuren Charcoal en Cyan.

Nokia 6.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 217,00 euro