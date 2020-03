Nokia komt op 19 maart met aankondiging van nieuw toestellen

Tijdens het Mobile World Congress zou Nokia een persconferentie houden. Door het coronavirus is deze persconferentie echter geannuleerd. Op 19 maart zal de fabrikant een nieuwe persconferentie houden. Wat kunnen we verwachten?

Nokia aankondiging op 19 maart

Er staat een nieuw evenement gepland van HMD Global. Er zullen nieuwe smartphones aangekondigd worden. De persconferentie van Nokia stond eigenlijk gepland voor tijdens het Mobile World Congress, maar deze beurs is vanwege de gezondheidsrisico’s van het coronavirus afgelast. Nokia hakte eerder al de knoop door om de aanwezigheid af te blazen.

De aankondiging staat gepland op 19 maart en zal plaatsvinden in Londen. Gebaseerd op de eerdere geruchten kunnen we meerdere nieuwe toestellen verwachten. We verwachten een 5G-versie van de Nokia 8.2, een nieuwe Nokia 5.2 en een nieuw model uit de Nokia 1, de Nokia 1.3. Daarbij gingen er nog berichten over een vroeger uitgebrachte telefoon die in een nieuw jasje wordt gestoken. Volgens keuringsinstantie TENAA gaat het om de Nokia 5310 XpressMusic als 2020-editie.

Alle details zullen we te horen krijgen op 19 maart 2020. DroidApp zal hier uiteraard verslag van doen.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

