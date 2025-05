Fairphone 5, Nokia X30 en Galaxy Tab S6 Lite krijgen nieuwe update

Verschillende fabrikanten hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestellen. Dit zien we bij Fairphone, Nokia en Samsung. De toestellen krijgen een nieuwe security-patch aangeboden; de Fairphone 5 zelfs de allernieuwste.

Updates voor Android-devices

Enkele devices worden door de fabrikant bijgewerkt met een nieuwe update. We krijgen tips hierover van Kevin, Theo en Paul. Allereerst is er de Fairphone 5, welke de allernieuwste security-patch krijgt, die voor Android beschikbaar is. De smartphone met de milieuvriendelijke insteek krijgt de beveiligingsupdate van mei 2025 aangeboden. Daarbij wordt een probleem verholpen met gehoorapparaten en wordt Gemini de standaard-assistent op de Fairphone 5.

Voor de Nokia X30 en de Samsung Galaxy Tab S6 Lite wordt eveneens een nieuwe update verspreid deze week. Beide modellen krijgen de beveiligingsupdate van april. In het geval van de Nokia gaat het daarbij nog om een vrij grote update van 582MB. In de changelog wordt melding gemaakt van verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface. Nokia licht verder niet toe, wat er precies is aangepast. De update voor de Galaxy Tab S6 Lite van Samsung heeft een grootte van een kleine 198MB.

