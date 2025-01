Samsung Galaxy A55, S22-serie en Fairphone 5 krijgen januari-update

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor vier van haar toestellen. We zien de update van januari binnenrollen op de Galaxy A55 en de Galaxy S22-serie. Daarbij is de update vanaf nu ook te downloaden voor de Fairphone 5.

Updates bij Samsung

Samsung heeft voor gebruikers van de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy A55 goed nieuws. De smartphones worden bijgewerkt met beveiligingsupdate januari. Helaas bevat de update nog niet het nieuwe Android 15, maar met deze update zijn de toestellen in ieder geval wel meer bij de tijd. Naast de Samsung Galaxy A55 krijgen dus ook de Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra deze update aangeboden. Eerder werden andere toestellen van Samsung al geüpdatet.

De beveiligingsupdate van januari pakt kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. Daarbovenop heeft Samsung ook nog patches toegevoegd, specifiek voor zaken rondom Samsung. We krijgen meldingen binnen van Frank, Gavin, Richard en Willy dat de update voor hen beschikbaar is.

Fairphone 5

We krijgen van Paul het bericht dat de Fairphone 5 eveneens bijgewerkt wordt. De smartphone krijgt een 111MB grote update, waarbij de beveiligingsupdate van januari wordt geleverd. Dat is niet het enige dat nieuw is. Fairphone belooft ook dat er kleine verbeteringen zijn doorgevoerd in de user inteface, een probleem is verholpen waarbij het scherm gloeide wanneer het zwart was, en dat je de functie ‘Apparaatvergrendeling op afstand’ nu kunt inschakelen.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy A55 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 348,00 euro

Fairphone 5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro