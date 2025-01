Samsung over beveiligingsupdates januari: brengt 22 eigen patches

Samsung heeft informatie gedeeld over de beveiligingsupdate van januari. De update werd deze week gepresenteerd door Google. Samsung heeft nu informatie gedeeld over wat de eigen update met zich meebrengt.

Samsung-update voor januari

We schreven van de week over de beveiligingsupdate van januari 2025. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. Bovenop deze patches voegen sommige fabrikanten nog eigen zaken toe. Dat gebeurt ook bij Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu details gedeeld over de update van januari.

Samsung maakt bekend dat het merk met de update van januari, 22 eigen patches toevoegt. Deze hebben specifiek betrekking op de One UI-interface en onderdelen van Galaxy-toestellen. Onder andere zit er een belangrijke fix voor de bootloader. Dit geldt voor toestellen met een MediaTek chipset. In het overzicht zien we ook files voor de Berichten-app van Samsung, net als voor de notificatiemanager en eSIM.

In de komende weken zullen de nodige toestellen bijgewerkt met de patch van januari. Krijg je de update binnen op je smartphone of tablet; laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

