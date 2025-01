Samsung gaat nieuwe Galaxy S25-serie voorzien van Qi2 opladen

Een nieuwe manier van draadloos opladen wordt toegevoegd aan de Samsung Galaxy S25-serie. Dit maakt Samsung alvast bekend in een bericht. Het gaat om de Qi2-standaard, die we terug zullen gaan zien in de nieuwe Galaxy-serie.

Nieuwe Galaxy krijgt Qi2 draadloos laden

Samsung heeft bekend gemaakt dat de nieuwe standaard Qi2 voor het draadloos laden, zijn weg zal vinden naar de nieuwe Galaxy-toestellen van het merk. Het is voor het eerst dat Samsung aan boord van de Qi2-trein stapt. Hoewel de naam Galaxy S25 niet specifiek genoemd wordt, ligt het voor de hand dat de high-end modellen van Samsung deze nieuwe opties krijgen.

Een van de meest opvallende innovaties binnen Qi2 is de introductie van bewegende spoelen. Deze nieuwe technologie biedt extra flexibiliteit, vooral voor gebruik in voertuigen. Met bewegende spoelen kunnen draadloze opladers in auto’s beter worden afgestemd op de plaatsing van de spoelen in Qi2-apparaten. Dit betekent dat inconsistente uitlijning aanzienlijk kan worden verminderd.

Wat is Qi2?

Qi2 is de nieuwste standaard van de populaire Qi-standaard voor draadloos opladen. Het doel van Qi2 is om opladen efficiënter, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken. Een van de belangrijkste verbeteringen is een verbeterde magnetische uitlijning tussen oplader en apparaat, wat niet alleen zorgt voor een snellere en stabielere oplaadervaring, maar ook energieverlies minimaliseert.

De Samsung Galaxy S25-serie verwachten we in januari, om precies te zijn op 22 januari.