Samsung Galaxy S25-serie krijgt grote update voor betere gebruiksvriendelijkheid

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S25-serie. Drie modellen krijgen een tussentijdse update, waarbij Samsung de nodige verbeteringen belooft. Het is een update van ruim 1,2GB groot.

Samsung Galaxy S25 krijgt grote update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de drie modellen in de Samsung Galaxy S25-serie, zo meldt Theo ons. Het gaat om de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra die bijgewerkt worden met deze nieuwe update. De recent uitgebrachte Galaxy S25 Edge zit in een andere batch, en krijgt dus op andere momenten de updates. Het is opvallend dat er een nieuwe update wordt uitgerold naar de drie toestellen, aangezien er geen nieuwe beveiligingsupdate wordt meegeleverd. Eerder kregen de toestellen al de mei-update.

Toch ziet Samsung reden genoeg om toch tussentijds een update uit te rollen. De Galaxy S25-serie ontvangt namelijk een flinke tussentijdse update met een grootte van bijna 1,3GB groot. Het lijkt op een vergelijkbare update die vorige week voor de S24-serie werd uitgerold. In de changelog wordt alleen melding gemaakt van verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van apparaatfuncties. Het blijft hiermee vaag wat er precies veranderd is.

Gezien de grootte van de update, verwachten we dat er onderhuids wel de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd. Mocht je veranderingen merken als S25-gebruiker, dan horen we dat graag van je. Laat hiervoor een reactie achter onder dit artikel.

