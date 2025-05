‘Samsung ziet af van Galaxy S26+, vervangt deze door Edge’

Met nog een aantal maanden te gaan tot de aankondiging van de Galaxy S26-serie, gaan er steeds meer berichten rond. Volgens nieuwe berichten komt er geen nieuwe Galaxy S26+. Toch zou het bedrijf nog steeds drie toestellen willen uitbrengen in de nieuwe reeks.

Komt er geen Galaxy S26+?

Samsung lijkt in 2026 een opvallende wijziging in zijn vlaggenschiplijn door te voeren. Volgens een rapport van The Elec overweegt het bedrijf de Galaxy S26+ te vervangen door een nieuw model: de Galaxy S26 Edge. Deze beslissing komt opmerkelijk vroeg, vooral gezien de gemengde reacties op de recent gelanceerde Galaxy S25 Edge.

De Galaxy S25 Edge werd deze week geïntroduceerd als een alternatieve uitvoering binnen de S25-reeks, maar overtuigde nog niet iedereen. Een belangrijk kritiekpunt betreft de batterijcapaciteit, die in vergelijking met andere modellen uit Samsungs eigen portfolio, en zeker ten opzichte van concurrenten, als beperkt wordt ervaren. Desondanks lijkt Samsung vooruit te kijken en al te bouwen aan een opvolger. Eerder gingen ook al geruchten rond dat er een model uit de S26-serie geschrapt zou worden.

Uit het rapport blijkt dat Samsung gestart is met de ontwikkeling van een ‘slanke’ smartphone binnen de S26-serie. Dit zou moeten leiden tot de Galaxy S26 Edge, die dan de positie van de huidige S26+ overneemt. Het project zou echter nog afhankelijk zijn van het marktsucces van de S25 Edge.

De gedachte om de Galaxy S26+ te vervangen door de Edge-variant is in bepaalde opzichten begrijpelijk. De Galaxy S25+ en S25 Edge delen hetzelfde schermformaat en dezelfde afmetingen, maar de Edge is merkbaar dunner. Ook op cameragebied biedt de Edge een upgrade: hij beschikt over dezelfde 200MP-sensor als de Ultra-variant, iets wat bij de S25+ ontbreekt. Daar staat wel een hogere prijs tegenover, zo is de Edge ongeveer honderd euro duurder.

De plannen van Samsung illustreren wel een bredere trend: het bedrijf onderzoekt hoe het zijn toestellen compacter kan maken zonder al te veel in te leveren op prestaties. Naarmate batterijtechnologie zich verder ontwikkelt, wordt verwacht dat toekomstige modellen hier minder last van hebben. Verschillende merken gebruiken al een nieuwe accutechniek, zodat batterijen minder ruimte innemen.

