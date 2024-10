‘Samsung ziet af van Galaxy S26 in 2026’

Samsung zou volgens de laatste berichten niet van plan zijn om een Galaxy S26 uit te brengen. Volgens de berichten is het standaardmodel uit de reeks niet langer meer competitief.

Geen Galaxy S26 op komst?

Volgend jaar krijgen we van Samsung naar verwachting eerst de Galaxy S25-serie te zien. De fabrikant laat deze serie ook dat jaar vermoedelijk weer uit drie modellen bestaan; de Galaxy S25, S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Renders van de telefoons zijn al online verschenen, en hebben we hier ook over bericht. Hoewel het nog even op zich laat wachten, meldt de doorgaans goed geïnformeerde bron IceUniverse zich.

Het nieuws dat gedeeld wordt, gaat over de Samsung Galaxy S26 serie. Deze verwachten we in principe in januari 2026, maar toch zou de hoeveelheid toestellen teruggeschroefd worden. Samsung zou ‘het standaard’ Galaxy S26-model niet langer meer competitief vinden, en daardoor maar twee toestellen in de Galaxy S26-reeks uitbrengen. Het gaat hierbij om de Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra. Het standaard model zou daarmee niet uitgebracht worden. We zagen een vergelijkbare stap onlangs met de presentatie van de Galaxy Tab S10-serie. Deze serie bestaat uit de Galaxy Tab S10+ en de Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung zelf heeft (uiteraard) zelf niet gereageerd op de geruchten. Dat doet een fabrikant zelden tot nooit. Er is nog enige tijd te gaan totdat het jaar 2026 van start gaat, dus er kan nog van alles veranderen.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 659,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 789,00 euro