Samsung Galaxy S25-modellen verschenen in officiële renders

Officiële foto’s van de nieuwe Samsung Galaxy S25-modellen zijn weer eens uitgelekt. Het is niet voor het eerst dat we de nieuwe modellen zien. Op officiële renders zien we de Galaxy S25, de S25+ en de S25 Ultra. Wat valt er op?

Galaxy S25-serie in renders

Samsung werkt aan een iets veranderd ontwerp voor de cameramodule van de Samsung Galaxy S25-serie, met de zwarte ringen. Dit blijkt uit foto’s die zijn gedeeld door de collega’s van het Duitse Winfuture. Zij hebben afbeeldingen gedeeld van de Galaxy S25, de iets grotere Galaxy S25+ en het meest uitgebreide toestel uit de serie; de Galaxy S25 Ultra. Dinsdag werd bekend dat Samsung de nieuwe toestellen op 22 januari aan zal kondigen. In de afgelopen dagen kwam ook al weer meer nieuws naar buiten over de S25-modellen, nu zijn het dus nieuwe beelden.

De kleur waarin we de toestellen zien op deze foto’s, is Icy Blue. Voor de duidelijkheid; de telefoons zitten in het officiële siliconen hoesje van Samsung. Eerder werd ook al duidelijk dat er een accessoire onderweg is, waarbij er een MagSafe-achtige magnetische ring is toegevoegd. Dit kennen we van bijvoorbeeld Apple. Die zien we ook hieronder nog een keertje.

Alle details krijgen we op 22 januari te weten van Samsung.