Samsung Galaxy S25+ lekt uit op foto’s en toont bekend ontwerp

De Samsung Galaxy S25-serie gaat vaak rond in het geruchtencircuit. Vandaag nog werd de datum bekend waarop de nieuwe serie gepresenteerd zal worden. Nu is er nieuws over de Samsung Galaxy S25+, welke opgedoken is op live foto’s.

Galaxy S25+ in live foto’s

Online zijn er foto’s verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy S25-serie. De nieuwe reeks zal bestaan uit tenminste drie toestellen. Daar is vanmorgen het bericht bij gekomen dat er mogelijk vier smartphones zijn. In ieder geval zal de Galaxy S25+ deel uitmaken van de nieuwe familie, en van die smartphone krijgen we nu meer te zien. Eerder verschenen al renders van het nieuwe model.

Opvallend is dat foto’s van het Plus-model laten zien dat er qua ontwerp niet veel verandert. Het is iets wat we de laatste jaren vaak zien bij fabrikanten. Apple, Samsung en verschillende andere partijen kiezen al jarenlang voor een gelijk ontwerp, met hier en daar wat kleine aanpassingen. Dat lijkt bij de Galaxy S25-serie ook te gebeuren. Op de foto lijkt het in ieder geval wel te zijn dat Samsung kiest voor donkerdere cameraringen. Voor de rest is de telefoon qua design vrijwel identiek aan zijn voorganger. De langwerpige balk aan de zijkant is overigens geen cameraknop zoals bij de iPhone 16, maar de mmWave antenne; iets wat in Nederland nog niet aangeboden wordt. Spannend zal het dit jaar dus niet worden. Bij de Samsung Galaxy S25 Ultra zal Samsung wel kiezen voor (iets meer) veranderingen in het ontwerp, zo werd eerder duidelijk bij het zien van foto’s.

Alle details van de Samsung Galaxy S25-serie zullen we te weten komen op 22 januari, dan is de nieuwe editie van Galaxy Unpacked.