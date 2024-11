Samsung Galaxy S25 Ultra te zien in video: ontwerp wordt platter

Samsung kiest voor een nieuw ontwerp van de Samsung Galaxy S25 Ultra, in vergelijking met zijn voorgangers. De nieuwe smartphone die volgend jaar aangekondigd zal worden, is te zien in een video.

Video toont Galaxy S25 Ultra

De nieuwe Samsung Galaxy S25 Ultra verwachten we ergens in de eerste weken van het jaar 2025. Een online verschenen video toont alvast een hands-on van het nieuwe toestel. De nieuwe Ultra-smartphone zagen we eerder al voorbijkomen in de renders.

We zien ook de bovenstaande foto’s online voorbij komen. Afgezien van het platte ontwerp, is de smartphone qua design vergelijkbaar met de Galaxy S24 Ultra, de voorganger. Volgens de bekende leaker Ice Universe gaat het in deze video inderdaad om de Galaxy S25 Ultra. De bron heeft een goede naam in geruchten over nieuwe Samsung-toestellen. Vorige week kwam ook al een dummy voorbij met dit ontwerp.

Wat wel opvalt is dat er een iPhone-achtig frame is met afgeronde hoeken, iets waarbij de S25 Ultra zich kan onderscheiden met dat van de S24 Ultra. Volgens eerdere geruchten zou Samsung in alle Galaxy S25 Ultra de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset gebruiken.