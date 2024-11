Samsung Galaxy S25: in deze kleuren komt de serie beschikbaar

Het was eventjes rustig met het nieuws over de Samsung Galaxy S25-serie, maar we krijgen nieuwe informatie te weten over de nieuwe high-end smartphones. Het gaat deze keer over de kleuren waarin de Galaxy S25-modellen beschikbaar komen.

Kleuren van de Galaxy S25-serie

De Samsung Galaxy S25-serie komt regelmatig langs in het geruchtencircuit. We verwachten de toestellen aan het begin van het nieuwe jaar. Informatie vanuit Samsung hebben we over de modellen nog niet gehad, maar de geruchtenmolen draait lekker door. De nieuwste informatie die we nu met je kunnen delen, gaat over de kleuren waarin de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra beschikbaar zullen komen.

De informatie over de kleuren van de toestellen is afkomstig van de CEO van Display Supply Chain Consultants. Als de informatie klopt, dan komen de telefoons beschikbaar in de onderstaande kleuren. Het is goed mogelijk dat Samsung een aantal van deze kleuren enkel online verkoopt via de eigen webwinkel, zoals dat nu ook met andere series gebeurt.

Samsung Galaxy S25 Moon Night Blue Silver Shadow Sparkling Blue Sparkling Green Coral Red Pink Gold Blue/Black

Samsung Galaxy S25+ Moon Night Blue Silver Shadow Sparkling Blue Sparkling Green Midnight Black Coral Red Pink Gold Blue/Black

Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black Titanium Blue Titanium Gray Titanium Silver Titanium Blue/Black Titanium Jade Green Titanium Pink/Silver



Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 638,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1033,00 euro