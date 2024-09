Samsung Galaxy S25+ in renders: zo ziet het middelste toestel eruit

Nadat we eerder al renders zagen van de Galaxy S25 en de Galaxy S25 Ultra, is het nu de beurt aan het middelste toestel uit de serie; de Samsung Galaxy S25+. Wat is Samsung met deze telefoon van plan?

Samsung Galaxy S25+ in renders

We hebben nu een volledig beeld van de Galaxy S25-serie. De smartphones zijn al meermaals in het nieuws verschenen, waaronder in beeld. We schreven eerder over de Galaxy S25 renders en ook de Galaxy S25 Ultra renders kwamen voorbij. Leaker OnLeaks is nu aan de slag gegaan met de Samsung Galaxy S25+. De Plus-versie van de smartphone zien we terug in nieuwe beelden.

De foto’s laten zien dat er geen enorme wijzigingen klaarstaan voor de Galaxy S25+. De beelden laten een smartphone zien die nagenoeg gelijk lijkt aan de Galaxy S25. Het Plus-model moet de afmetingen 158,4 x 75,7 x 7,3 millimeter krijgen. Hiermee is het toestel duidelijk dunner dan de Galaxy S24+, maar is het qua formaat verder vrijwel hetzelfde.

Samsung zou de Galaxy S25+ willen voorzien van een 4900 mAh batterij, waarmee deze gelijk is aan het huidige model uit de S-serie. Volgens geruchten zou Samsung de Galaxy S25 van een 4000 mAh batterij willen voorzien, de Galaxy S25 Ultra van een 5000 mAh accu. Ook deze waarden komen overeen met dat van de Galaxy S24-serie.