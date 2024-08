‘Eerste foto van Galaxy S25 Ultra laat veranderingen ontwerp zien’

Samsung zou van plan zijn om het ontwerp van de Samsung Galaxy S25 Ultra wat te veranderen. Dit wordt duidelijk na het zien van een eerste foto van de smartphone. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy S25 Ultra met ander ontwerp

Een nieuw ontwerp staat klaar voor de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat is in ieder geval de conclusie die we kunnen stellen na het zien van beelden die door Ice Universe zijn gedeeld. De leaker deelt een mock-up van de nieuwe telefoon die begin volgend jaar verwacht wordt. Hiermee krijgt de Samsung Galaxy S25-serie een eerste gezicht.

Enorme veranderingen hoeven we niet direct te verwachten. Wel zien we, als we de foto vergelijken met de Galaxy S24 Ultra, dat de hoeken van het toestel duidelijker afgerond zijn. Bij het huidige model zijn deze hoekig. De reden kan zijn dat er toch aardig wat feedback is gekomen op het huidige ontwerp, dat niet iedereen dit prettig in hand vindt liggen.

Zoals gezegd verwachten we het nieuwe model pas begin volgend jaar. Mogelijk is dit in januari.