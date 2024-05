‘Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt nodige cameraverbeteringen

Volgens recente berichten staat Samsung op het punt om aanzienlijke verbeteringen door te voeren aan de camera-opstelling van de Galaxy S25 Ultra, waarbij vooral de secundaire sensoren een upgrade krijgen.

Galaxy S25 Ultra krijgt betere camera

In de afgelopen generaties heeft Samsung zijn “Ultra”-serie grotendeels dezelfde formule gevolgd, vooral wat betreft de camera. Een hoofdsensor met een juist hoge resolutie werd steeds ondersteund door telefoto- en groothoeklenzen met lagere resoluties.

De huidige Galaxy S24 Ultra is uitgerust met een 200 megapixel hoofdcamera, een 50 MP 5x telefoto, een 10 MP 3x telefoto en een 12 MP groothoeksensor. Dit is een kleine stap vooruit ten opzichte van zijn voorgangers. Zo had de Galaxy S23 Ultra vrijwel dezelfde specificaties, afgezien van de 10 MP telelenzen, en verschilde deze alleen van de S21 Ultra en S22 Ultra door de hoofdcamera, die 108 megapixel telde.

De aankomende Galaxy S25 Ultra belooft het echter anders aan te pakken. Volgens Ice Universe op Weibo zal deze nieuwe smartphone dezelfde 200 megapixel hoofdcamera behouden als de S24 Ultra, maar zullen zowel de telefoto- als de groothoekcamera’s een upgrade krijgen naar 50 megapixel.

De lancering van de Galaxy S25 Ultra wordt pas in januari verwacht, dus er kunnen nog veranderingen plaatsvinden voordat het zover is. Toch zijn de vooruitzichten positief en worden de verwachte verbeteringen gezien als een welkome toevoeging. Naast de hardware-upgrades hopen gebruikers ook op verbeteringen aan de software, aangezien dit vaak een bepalende factor is voor de uiteindelijke prestaties van de camera. Zo hebben veel Samsung-telefoons nog steeds moeite met het maken van foto’s van bewegende objecten, zoals een huisdier. Dit schreven we onder andere in de Galaxy S24 Ultra review.