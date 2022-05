Samsung wil voor Galaxy S-serie eigen chipsets zoals Apple

Samsung heeft al de eigen Exynos chipsets, maar voor de high-end modellen wil het merk een andere weg inslaan. Samsung is van plan om voor de Galaxy S-serie eigen chipsets te ontwikkelen.

Eigen chipset voor Galaxy S-serie

Jaar na jaar doet Samsung goede zaken met de Galaxy S-serie. Dit jaar zijn we aangekomen bij de S22-serie en daarover hebben we al uitgebreid verslag gedaan op DroidApp. Onze bevindingen kun je bijvoorbeeld lezen in de Galaxy S22+ review en de Galaxy S22 Ultra review. Deze toestellen zijn net als de meeste Samsung-toestellen voorzien van een Exynos-chipset. Deze zijn echter niet alleen voor Samsung-toestellen zelf; ook andere fabrikanten maken er gebruik van.

Volgens een nieuw gerucht is Samsung van plan om voor de Galaxy S-serie eigen chipsets te gebruiken. Het plan moet vergelijkbaar zijn met dat van Apple, dat voor haar iPhone en andere Apple-producten de A- en M-serie chips gebruikt. Volgens bronnen die doorgaans goed betrouwbaar zijn, zou Samsung hiermee in 2025 willen beginnen, dus met de start van de Samsung Galaxy S25-serie.

Het doel is vooral om chipsets nog beter te optimaliseren voor het apparaat. Het is niet bekend of Samsung deze specifieke chipset ook uitbrengt onder de naam Exynos, of dat het voor de processoren een geheel nieuwe lijn start.