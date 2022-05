Galaxy S22 Ultra: kwaliteitsverschillen in foto’s tussen Snapdragon en Exynos

Samsung levert de toestellen in de Galaxy S22-serie in twee versies. In de ene regio verschijnen ze met een Snapdragon-processor, in andere regio’s (en ook in Europa) met de Exynos chipset. Nu blijkt dat er kwaliteitsverschillen zijn in de camera van de Galaxy S22 Ultra.



Galaxy S22 Ultra met andere foto’s

Niet alleen de prestaties en het uithoudingsvermogen kunnen verschillen bij de keuze voor een processor. De camerakwaliteit kan ook een gevolg zijn van de keuze van een fabrikant om een bepaald type processor te plaatsen. Dit is niet heel gek, gezien de camera hardware in het toestel. Deze vlieger gaat ook op bij de Galaxy S22-serie. Dit wordt duidelijk uit een test van DxOMark. Hierbij zijn de Galaxy S22 Ultra met zowel de Snapdragon 8 Gen 1 als met de Exynos 2200 chipset met elkaar vergeleken.

Uit de test komt naar voren dat er inderdaad kwaliteitsverschil op te merken is bij de Galaxy S22 Ultra. Hierbij is gekeken naar de prestaties van de versie met de Exynos chipset, zoals deze ook in Nederland, België en de rest van Europa verkocht wordt. Ook wordt de Snapdragon-versie erbij gepakt.

Uit onze Galaxy S22 Ultra review kwam al naar voren dat de fotokwaliteit dik in orde is met het toestel. Dit wordt ook bevestigd uit de test. Wel blijkt dat de versie met de Snapdragon processor nog beter is in het maken van foto’s. Bij de Exynos-chipset zijn de zoom-opnames en videobeelden van betere kwaliteit.

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1157,00 euro

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 816,00 euro