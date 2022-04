Samsung rolt grote stabiliteits-update uit voor Galaxy S22-serie

De Samsung Galaxy S22-serie is sinds maart beschikbaar in Nederland. De drie smartphones hebben al meerdere updates ontvangen, nu is het tijd voor een volgende update.

Galaxy S22: stabiliteits-update

Samsung rolt voor de Samsung Galaxy S22-serie een nieuwe update uit. De drie modellen krijgen vijf jaar lang updates, waarbij ook vier Android-updates belooft worden. Er zijn al meerdere updates verschenen voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Nu is het tijd voor een volgende update.

Na de april-update die eind maart werd uitgebracht, is het nu tijd voor een grote stabiliteits-update. De update die een kleine 500MB groot is, brengt dat de algehele stabiliteit van functies verbeterd is. Samsung maakt niet duidelijk welke veranderingen en verbeteringen er doorgevoerd zijn, al doet de grootte van de update vermoeden dat er aardig wat verbeteringen zijn. Samsung geeft ook aan dat er verschillende apps bijgewerkt zijn. Het gaat om Samsung-apps, waaronder de internetbrowser, Health en de rekenmachine. Deze zijn bijgewerkt naar een nieuwe versie.

De drie modellen uit de Galaxy S22-serie krijgen de update vanaf nu aangeboden in Nederland en België. Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

