Samsung Galaxy S22-serie krijgt grote april-update

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy S22-serie. Het is een grote update met onder andere de april-patch en een reeks verbeteringen. De update is beschikbaar voor alle drie de modellen.

April-update voor Galaxy S22-serie

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Alle drie de modellen ontvangen een flinke update, die in het geval van de S22 Ultra maar liefst 1,5GB groot is. In de changelog zien we staan dat de algehele stabiliteit is verbeterd, net als de beveiliging.

Meer details worden niet gegeven. Het ligt voor de hand dat met deze omvang er een groot aantal verbeteringen zijn doorgevoerd op de achtergrond. We verwachten dat problemen met bijvoorbeeld de GPS, dat optrad bij enkele gebruikers, met deze update opgelost is.

Interessant is dat Samsung de beveiligingsupdate van april heeft meegeleverd. Dit is de allernieuwste update die beschikbaar is, en zal pas volgende week aangekondigd worden door Google. Dan zullen we ook beter te weten komen welke verbeteringen en patches de update brengt voor Android.

